Опубликован эскиз благоустройства спуска к Кировскому парку в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-14T09:41:35+03:00

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В Сыктывкаре приступают к благоустройству спуска к Кировскому парку по улице Коммунистической. Этот небольшой отрезок к концу августа будет не узнать: горожан ждет европейский шик в виде идеального асфальта и удобных парковок. Мэрия опубликовала эскиз.

Новые тротуары из гранита, обновленные лестничные марши, удобные парковочные места, цветники, газоны и красивые фонари - все это скоро оценят сыктывкарцы.

Ждать осталось недолго: по условиям договора подрядчик должен успеть выполнить работы до середины августа.

Отметим, что параллельно будут благоустраивать ул.Коммунистическую (от ул.Советская до ул.Ленина) и ул.Ленина (от ул.Куратова до ул.Бабушкина) с ремонтом памятника Героям гражданской войны.

Эскиз администрации столицы Коми

Эскиз администрации столицы Коми

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ИСТОЧНИК KP.RU