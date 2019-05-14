Опубликован эскиз благоустройства спуска к Кировскому парку в Сыктывкаре
В Сыктывкаре приступают к благоустройству спуска к Кировскому парку по улице Коммунистической. Этот небольшой отрезок к концу августа будет не узнать: горожан ждет европейский шик в виде идеального асфальта и удобных парковок. Мэрия опубликовала эскиз.
Новые тротуары из гранита, обновленные лестничные марши, удобные парковочные места, цветники, газоны и красивые фонари - все это скоро оценят сыктывкарцы.
Ждать осталось недолго: по условиям договора подрядчик должен успеть выполнить работы до середины августа.
Отметим, что параллельно будут благоустраивать ул.Коммунистическую (от ул.Советская до ул.Ленина) и ул.Ленина (от ул.Куратова до ул.Бабушкина) с ремонтом памятника Героям гражданской войны.
Эскиз администрации столицы Коми
Эскиз администрации столицы Коми
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ИСТОЧНИК KP.RU