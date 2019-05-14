2019-05-14T13:12:39+03:00
Общество

Страдает провалами в памяти: в Сыктывкаре ищут пропавшего дедушку

Раньше Бронислав Степанович Хорт никогда не пропадал
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива родных пропавшего дедушкиФото из архива родных пропавшего дедушки
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В Сыктывкаре пропал 84-летний Бронислав Степанович Хорт. Дедушка страдает провалами памяти и имеет потерянный вид. Внучка пенсионера просит всех неравнодушных, кто видел одинокого старика на улицах столицы Коми, сообщить об этом ей или в отделение полиции.

Известно, что Бронислав Степанович ушел из дома в субботу, 11 мая. До сих пор об его местонахождении ничего не известно. Родные и близкие пенсионера сообщили о пропаже в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт». Сейчас дедушку ищут сотрудники правопорядка и волонтеры.

- Раньше дедушка не пропадал. Несколько людей уже сообщили, где его видели. Очень нужна помощь в расклейке объявлений. Спасибо заранее всем откликнувшимся! - сообщила внучка дедушки Наталия Х.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.

Одежда: коричневый джемпер, серые брюки в белую полоску, черные зимние полусапоги, светло-коричневая меховая шапка.

Если кто-то видел Бронислава Степановича, сообщите по номеру телефона 89042257581 (Наталия) или передайте информацию по номеру полиции (02).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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