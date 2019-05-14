2019-05-14T21:39:05+03:00
Общество

В Сыктывкаре пропавшего дедушку нашли благодаря сотрудникам скорой помощи

Внучка пенсионера благодарит всех неравнодушных
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива родных дедушкиФото из архива родных дедушки
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В Сыктывкаре нашли пропавшего 11 мая 84-летнего Бронислава Степановича Хорта. Дедушку, который страдает провалами памяти, нашли сотрудники скорой помощи. Внучка пенсионера благодарит всех неравнодушных.

Пост, который внучка пропавшего дедушки опубликовала в соцсетях поздним вечером 13 мая, за считанные часы набрал 269 репостов. Благодаря информационной поддержке людей, начала появляться информация о местонахождении пенсионера. «Несколько людей писали, где его видели», - говорила Наталия Хорт днем. Спустя несколько часов дедушку отыскали. По словам внучки, пропавшего нашли сотрудники скорой помощи на улице Советской. Они и отвезли Бронислава Степановича в травпункт. Девушка благодарит всех, кто помогал в поисках:

- Огромное спасибо всем, кто так быстро и оперативно откликнулся помочь! Благодаря вам дедушку нашли! Я вам признательна! Я рада, что в нашем городе живут такие добрые и отзывчивые люди! - написала Наталия Хорт.

Напомним, 84-летний дедушка ушел из дома в субботу, 11 мая. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Пенсионера искали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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