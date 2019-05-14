2019-05-14T18:36:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре произошло ДТП с автобусом: госпитализировали ребенка и пожилую женщину

Девятилетний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса НЕФАЗа
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото отделения пропаганды ГИБДД по СыктывкаруФото отделения пропаганды ГИБДД по Сыктывкару
Изменить размер текста:

В сыктывкарском Лесозаводе девятилетний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса НЕФАЗа. В результате резкого торможения в салоне упала пассажирка автобуса. И ребенка, и пожилую женщину госпитализировали, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Сегодня, 14 мая, около 16:15, водитель автобуса №46 ехал по улице Банбана в направлении улицы Серова. Около дома №24 на дорогу выбежал мальчик. Водитель автобуса не успел среагировать и сбил ребенка. Школьник 2010 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому лба. Его госпитализировали.

Госпитализация понадобилась и пассажирке НЕФАЗа: женщина 1961 года рождения в результате резкого торможения упала в салоне автобуса. Она получила тупую травму живота и ушиб грудной клетки.

- Водитель автобуса 1989 года рождения к административной ответственности за нарушение ПДД в течении года не привлекался, - уточнили в ГИБДД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре водитель сбил женщину с ребенком, они госпитализированы

Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижемском районе нетрезвая женщина врезалась на снегоходе в водонапорную колонку
В Воркуте врач-педиатр борется с раком третьей степени
Сотрудники УФСБ Коми обезвредили вымогателей, которые истязали жертву на глазах жены и детей
Защитники Елены Шабаршиной не добились отвода психиатра для новой экспертизы
В Коми папа перепутал дочь и забрал из садика чужого ребенка
В Усть-Вымском районе 3-летнему ребенка сломали ключицу за то, что он заступился за маму
Бюджет Сыктывкара вырос на 800 миллионов рублей
В Коми гендиректор ООО "задолжал" по зарплате 60 тысяч рублей
В Коми продолжается паводок в Усть-Цилемском и Усть-Куломском районах: подтоплены три поселка
Риэлтор из Сыктывкара простила себе долги на 41 миллион рублей
С 1 июня в Сыктывкаре вырастет цена на билеты в автобусах
В Сыктывкаре отменен московский рейс самолета Sukhoi Superjet 100
В каких домах Сыктывкара с 16 мая отключат горячую воду
Следком не нашел криминала в гибели депутата совета Сыктывкара
В Сыктывкаре закрывается первая в истории города «Пятерочка»
Совет Сыктывкара лишит полномочий утонувшего депутата Алексея Канева
В Сыктывкаре мать и сын с кулаками набросились на судебного пристава
Из-за паводка вновь приостановлены поиски тела сыктывкарки Анны Нестеровой
В Сыктывкаре пропавшего дедушку нашли благодаря сотрудникам скорой помощи
В Воркуте на Центральной площади расцветет шестиметровый букет
Руководитель Воркуты Игорь Гурьев за год заработал 9,6 млн руб
Страдает провалами в памяти: в Сыктывкаре ищут пропавшего дедушку
Опубликован эскиз благоустройства спуска к Кировскому парку в Сыктывкаре
Скучающий эжвинец предупредил о готовящемся взрыве в жилом доме
В Коми аномальная жара сменится дождями и грозами