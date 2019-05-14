В Сыктывкаре произошло ДТП с автобусом: госпитализировали ребенка и пожилую женщину

14 Май 18:31 2019-05-14T18:36:14+03:00

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В сыктывкарском Лесозаводе девятилетний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса НЕФАЗа. В результате резкого торможения в салоне упала пассажирка автобуса. И ребенка, и пожилую женщину госпитализировали, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Сегодня, 14 мая, около 16:15, водитель автобуса №46 ехал по улице Банбана в направлении улицы Серова. Около дома №24 на дорогу выбежал мальчик. Водитель автобуса не успел среагировать и сбил ребенка. Школьник 2010 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому лба. Его госпитализировали.

Госпитализация понадобилась и пассажирке НЕФАЗа: женщина 1961 года рождения в результате резкого торможения упала в салоне автобуса. Она получила тупую травму живота и ушиб грудной клетки.

- Водитель автобуса 1989 года рождения к административной ответственности за нарушение ПДД в течении года не привлекался, - уточнили в ГИБДД по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU