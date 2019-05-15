2019-05-15T13:22:40+03:00
Общество

В Сыктывкаре закрывается первая в истории города «Пятерочка»

Объявлена большая распродажа
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре закрывается «Пятерочка», которая расположена в комплексе «Торговый двор». Три года назад ее открытие стало сенсацией для горожан: это был первый заход федеральной торговой сети в столицу Коми.

Закрытие магазина - это реакция на растущую плату по аренде торговой площади. Руководство федеральной сети приняло решение закрыть эту торговую точку, а работников «раскидать» по другим пунктам продаж. «Пятерочка» будет работать до 22 мая. Затем освободившиеся торговые площади выставят на аренду. Сейчас горожане активно опустошают полки магазина, ведь скидки на товары составляют от 20 до 50%.

Горожане памятуют, что три года назад - в сентябре 2015 года - этот магазин торжественно открывали в присутствии министра экономического развития Коми и директора торговой сети «Пятерочка». Торговый пункт на Первомайской навсегда останется в памяти горожан символом захода в Коми федеральной сети и уничтожения местных торговых брендов. В течение последующего 2016 года один за другим закрывались магазины республиканской сети «Ассорти».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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