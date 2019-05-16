Сотрудники УФСБ Коми обезвредили вымогателей, которые истязали жертву на глазах жены и детей

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-16T15:31:01+03:00

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В Усинске сотрудники УФСБ Коми задержали уроженцев Чечни и Дагестана. Они больше года вымогали деньги с мужчины, у которого купили квартиру. В дело шли угрозы и истязания, а денежные аппетиты росли в геометрической прогрессии. Об этом сообщает телеканал «Юрган».

Уроженец Дагестана приобрел квартиру в Усинске еще в ноябре 2017 года. Новосел вместе с двумя друзьями при заселении обнаружил, что в апартаментах не хватает некоторых предметов интерьера — гардины, зеркала, умывальника в ванной. С прежним владельцем квартиры они не обговорили, какие вещи остаются, а какие забирает прежний хозяин.

Но именно отсутствие этих вещей новоселы расценили, как причинение им морального вреда. Они стали давить на прежнего жильца. Тот привез недостающие предметы интерьера, но это не удовлетворило вымогателей. Они потребовали закупить им технику за 270 тысяч рублей. Позже мужчины решили, что им не хватает 800 тысяч рублей или внедорожник в подарок. Они угрожали бывшему собственнику и его брату, а позже их избили: одного на улице, второго — в квартире в присутствии жены и детей.

Дело дошло до полиции, когда доведенные до отчаяния жертвы стали перечислять деньги на счет вымогателей. Двоих фигурантов посадили в СИЗО, третий находится на домашнем аресте с беременной женой и малолетним ребенком. Всех троих обвинили в групповом вымогательстве. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU