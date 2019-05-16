2019-05-16T18:02:43+03:00
Общество

В Ижемском районе нетрезвая женщина врезалась на снегоходе в водонапорную колонку

По ее вине получила травмы пассажирка транспорта
Алиса КОЗЛОВА
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В Ижемском районе осуждена к условному сроку женщина, врезавшаяся на снегоходе в водонапорную колонку.

Происшествие случилось вечером 14 декабря прошлого года в селе Заречье. Нетрезвая женщина управляя снегоходом, не имея соответствующего водительского удостоверения. Из-за отсутствия опыта вождения вместо рычага тормоза она нажала на рычаг газа, не справилась с управлением и столкнулась с водонапорной колонкой. В аварии пострадала пассажирка снегохода.

В ходе судебного разбирательства подсудимая признала вину полностью. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Кроме того, прокуратурой Ижемского района заявлен гражданский иск в интересах бюджета о взыскании с виновницы ДТП средств, затраченных на лечение потерпевшей, который был удовлетворен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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