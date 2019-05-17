2019-05-17T12:54:32+03:00
Общество

Власти Сыктывкара решили продлить отопительный сезон

Подачу тепла возобновят только на объекты социально-культурной сферы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре возобновили подачу тепла на объекты социально-культурной сферы. Об этом гласит постановление администрации столицы Коми.

Погода в Сыктывкаре не дает скучать: всего несколько дней отделяют аномальную жару от промозглого холода. Мэрия приняла решение в период непогоды возобновить подачу тепла на социальные и культурные объекты. О городском жилфонде речи пока не идет.

Согласно федеральным нормативам, пять дней должна продержаться температура ниже 8 градусов тепла: это будет основанием возобновить подачу тепла в жилые дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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