2019-05-17T15:06:32+03:00
Общество

Интинец неделю жил в квартире с трупом брата, думая, что он спит

В комнату к родственнику он не заходил
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Инте мужчина неделю жил в квартире с трупом родного брата, не догадываясь о его смерти. В комнату к родственнику он не заходил, но, почувствовав трупный запах, вызвал полицию, сообщает «КомиОнлайн».

Следователи объясняют бесчувственность брата, который неделю не справлялся о здоровье родственника, асоциальным образом жизни. Братья контактировали лишь за распитием спиртных напитков, а жили в разных комнатах, не особенно интересуясь существованием друг друга.

В интинском отделе следственного управления СК по Коми сообщили об отказе в уголовном деле по итогам проверки, так как они не нашли признаков насильственной смерти мужчины. Причину смерти 47-летнего интинца установить не удалось. Известно лишь, что она наступила примерно за пять дней до обнаружения тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сосногорске на балконе нашли труп мужчины

Подозреваемый в убийстве сообщил обо всем в полицию через других людей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24