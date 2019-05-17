Интинец неделю жил в квартире с трупом брата, думая, что он спит

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-17T15:06:32+03:00

В комнату к родственнику он не заходил

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В Инте мужчина неделю жил в квартире с трупом родного брата, не догадываясь о его смерти. В комнату к родственнику он не заходил, но, почувствовав трупный запах, вызвал полицию, сообщает «КомиОнлайн».

Следователи объясняют бесчувственность брата, который неделю не справлялся о здоровье родственника, асоциальным образом жизни. Братья контактировали лишь за распитием спиртных напитков, а жили в разных комнатах, не особенно интересуясь существованием друг друга.

В интинском отделе следственного управления СК по Коми сообщили об отказе в уголовном деле по итогам проверки, так как они не нашли признаков насильственной смерти мужчины. Причину смерти 47-летнего интинца установить не удалось. Известно лишь, что она наступила примерно за пять дней до обнаружения тела.

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Подозреваемый в убийстве сообщил обо всем в полицию через других людей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU