В Коми нашли скелетированные останки пропавшего полицейского

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-17T16:41:23+03:00

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В Ижемском районе нашли труп пропавшего год назад полицейского. Его останки передали родственникам, сообщает БНК.

Участковый Иван Жмаев в мае прошлого года выехал из поселка Няшабож в Щельяюр по льду реки Печора на снегоходе и пропал. Мужчину искали спасатели, но они обнаружили лишь транспортное средство пропавшего.

12 мая этого года охотник подстрелил гуся аккурат в том месте, где лежали останки полицейского, - на островке реки Печоры в пяти километрах от Усть-Ижмы. О том, что перед ним останки участкового, говорила истлевшая форма, документы, значок и обручальное кольцо.

Признаков насильственной смерти судебно-медицинская экспертиза не показала. Тело погибшего передали родственникам. Ивана Жмаева уже похоронили.

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ИСТОЧНИК KP.RU