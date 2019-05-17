В Коми снова пройдет всероссийский фестиваль воздухоплавания

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-17T16:59:40+03:00

На фестивале будет две программы под названиями «Земля» и «Воздух» Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Организаторы хотят узнать, нужно ли на территории этнопарка организовывать палаточный лагерь

Изменить размер текста: A A

22-23 июня 2019 в селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми пройдет III Всероссийский фестиваль «Живой воздух», о чем сообщают организаторы.

В этом году фестиваль объединит воздухоплавателей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кунгура Пермского края, а также Республики Казахстан.

На фестивале будет две программы под названиями «Земля» и «Воздух». На «Земле» пройдет фестиваль уличных культур, экстрим-шоу от спортсменов из Коми и Санкт-Петербурга, развлекательное шоу «Граф Ыбский», мастер-классы, в том числе по авиамоделированию. В «Воздухе» будут показательные полеты, световое шоу аэростатов и воздушных шаров.

В группе мероприятия в настоящее время проходит опрос. Организаторы хотят узнать, нужно ли организовывать на территории этнопарка палаточный лагерь.

Отметим, что в прошлом году трансфер до Ыба стал настоящей головной болью для желающих посетить фестиваль. Несмотря на это, «Живой воздух» посетили несколько тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попутчики, такси и рейсовый автобус: у сыктывкарцев немного шансов добраться до фестиваля «Живой воздух»

Ситуация заставляет понервничать людей, которые не имеют своей машины (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU