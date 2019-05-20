2019-05-20T06:58:56+03:00
Общество

Сыктывкарский горсуд проигнорировал решение европейского суда по вопросу митингов на Стефановской площади

Площадь по-прежнему закрыта для мирных собраний горожан
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Европейский суд по правам человека в конце апреля признал незаконным запрет публичных мероприятий на Стефановской площади в Сыктывкаре. Однако городской суд Сыктывкара рассудил иначе: он в очередной раз запретил митинговать на главной площади республики.

Сыктывкарские общественники Вячеслав Слюсарев и Григорий Каблис подали исковое заявление к мэрии Сыктывкара, которая отказала в проведении 6-тысячного митинга на Стефановской площади столицы. По словам активистов, это единственное место в Сыктывкаре, которое способно вместить такое количество горожан.

15 мая городской суд постановил, что мэрия Сыктывкара приняла правильное решение, запретив проводить митинг на главной площади республики, так эта территория непосредственно прилегает к зданию Конституционного Суда Коми (улица Коммунистическая, 8). Верховный суд Коми 17 мая решение Сыктывкарского городского суда оставил в силе.

- Сыктывкарский городcкой суд, впервые после соответствующего постановления ЕСПЧ от 30 апреля сего года, опять не нашел нарушения свободы мирных собраний в отказе нашей мэрии согласовать митинг на Стефановской площади. В Сыктывкаре, на моей малой Родине, которая никогда не знала крепостного права, всегда ждешь от судьи проявления тех качеств, которыми должны обладать люди, призванные защищать слабых от сильных. Однако это чудо в мантии предпочтет остаться рабом даже тогда, когда ЕСПЧ ему все разъяснил и принес на блюдечке с золотой каемочкой, чтобы не какие-то страсбургские чиновники, а он сам защитил своих сограждан, - написал на своей странице в Facebook правозащитник Эрнест Мезак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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