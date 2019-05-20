В Коми 14 тысяч школьник отпразднуют последний звонок

20 Май 17:23 2019-05-20T17:32:47+03:00

По республике праздник будет проходить с 22 по 26 мая

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С 22 по 26 мая республика проведет под звуки последних звонков и школьных вальсов. Главными героями этих дней станут 14232 выпускника 9-х и 11-х классов. Они учатся в 475 классах, сообщает пресс-служба Минобра РК.

Торжественные линейки пройдут в 272 школах региона. В некоторых из них праздник будет организован индивидуально. Так, в школе Щельябожа - отдалённом селе городского округа «Усинск» будут чествовать двух выпускников 11 класса, а в селе Усть-Лыжа директор школы скажет напутственные слова единственному девятикласснику.

В Сыктывкаре и Эжвинском районе торжественные мероприятия пройдут в 36 школах, а также Физико-математическом лицее-интернате, Коми республиканский лицей при СГУ и Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова.

Впрочем, праздничное настроение выпускников быстро сменится рабочим. В пятницу 24 мая 9691 девятиклассник вступит в пору государственной итоговой аттестации. Основной период ГИА начнется со сдачи экзамена по иностранным языкам. В нем примут участие 680 человек.

Ровно через неделю, 27 мая, для 4541 одиннадцатиклассника начнется единый государственный экзамен. Среди предметов по выбору, как и в предыдущие годы, лидируют обществознание (54%), физика (24%), история и биология (по 22%).

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ИСТОЧНИК KP.RU