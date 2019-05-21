В Сыктывкаре половодье идет на спад
Жители пригородных поселков Сыктывкара могут вздохнуть спокойно. Весенний паводок пошел на спад. Об этом сегодня на общегородской планерке рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Олег Атаманюк.
Вчера, 20 мая, по состоянию на 08:00 уровень воды в Вычегде составлял 514 сантиметров. Неблагоприятные явления наступают при 580 сантиметров.
- В течение последних трех дней идет стабильное снижение уровня воды на семь-восемь сантиметров в сутки, - уточнил Олег Атаманюк. - Проблемных вопросов по перевозке людей и доставке экстренно-оперативных служб не возникало. Несмотря на то, что подтоплена дорога в районе дороги на Алешино, там продолжает действовать перевозка пассажиров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктыкаре водитель решил подбодрить пассажиров "автобуса-амфибии" песней из "Титаника" (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU