На фестивале "Живой воздух" в небо взлетит "Князь Ыбский" и будет работать аэролифт

СЕГОДНЯ 18:43 2019-05-21T18:52:26+03:00

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22 и 23 июня в финно-угорском этнопарке пройдет третий всероссийский фестиваль воздухоплавания "Живой воздух". Заявки на участие уже прислали пилоты аэростатов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Челябинска и Казахстана. Феерический праздник пройдет под традиционным лозунгом "Для созданных летать".

- Это красочное и яркое событие помогает нам продвигать один из трех брендов Республики Коми - "Живой воздух", "Живая вода" и "Живая земля", - заявила директор финно-угорского этнопарка Елена Иванова на сегодняшней пресс-конференции в Общественной приемной Главы Коми.

Спикер уточнила, что программа 22 июня будет посвящена Дню памяти и скорби. В афишу первого дня фестиваля вошли полеты "Князь Ыбский" и аттракцион "Аэролифт".

- В случае хороших погодных условий полеты на аэростатах пройдут в два дня фестиваля, - подчеркнула Елена Иванова.

В прошлом году фестиваль "Живой воздух" посетило порядка 8 тысяч человек. В этом году руководство этнопарка надеется зафиксировать новый рекорд.

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В прошлом году фестиваль посетили 8 тысяч человекФото: Алиса КОЗЛОВА

В афишу первого дня фестиваля вошли полеты "Князь Ыбский" и аттракцион "Аэролифт".Фото: Алиса КОЗЛОВА

Фото: Алиса КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU