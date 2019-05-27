В последнюю неделю мая в Коми потеплеет

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-27T09:22:10+03:00

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Под влиянием атлантических циклонов погода в последнюю рабочую неделю мая будет неустойчивой, но все же с тенденцией на потепление. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

На большей части территории республики ожидаются дожди. Во вторник в центральных и северных районах - сильные. В южных районах в последние дни мая дожди будут сопровождаться грозами и порывами ветра. Преобладающая температура воздуха составит ночью 3...8С, днем в северных районах 9...14С, в южных — 16...22С.

Тепло придет и в Воркутинский район. Дневная температура будет повышаться до +5С. При этом снег перейдет в дождь, во вторник и среду в зоне действия циклона прогнозируется продолжительный сильный дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU