2019-05-27T09:35:04+03:00
Общество

В Сыктывкаре нашли тела двух пропавших мужчин

В обоих случаях признаки насильственной смерти не установлены
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре в конце апреля на картофельном поле нашли тело мужчины. Экспертиза выявила, что он скончался от наркотического вещества, сообщает «КомиОнлайн».

В сыктывкарском отделе следственного управления СК по Коми пояснили, что погибший пропал примерно за неделю до обнаружения. Эксперты выяснили, что причиной смерти мужчины стало отравление от неустановленного яда. При проверке выяснилось, что он употреблял наркотики.

Оказалось, что это не единственный случай в последние месяцы. В начале марта в Верхнем Чове нашли тело 35-летнего жителя Эжвинского района, который ранее ушел из дома и пропал. По данным экспертов, он скончался в результате общего переохлаждения организма, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В обоих случаях признаки насильственной смерти не установлены и приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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