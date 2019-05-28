В пригороде Сыктывкара обосновалась стая лебедей
Птицы прилетели в пгт. Краснозатонский
Фото: Антон Шпикин
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Видимо, лебеди любят прилетать в пригороды Сыктывкара. Не так давно жители поселка Трехозерка сфотографировали пернатых, а теперь их заметили в пгт. Краснозатонский.
- Вот такая красота на дамбе. Думаю, они прилетели сегодня. Птиц 15, - рассказал "КП-Коми" местный житель Антон Шпикин, который снял стаю лебедей.
Фото: Антон Шпикин
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ИСТОЧНИК KP.RU