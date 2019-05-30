В Усть-Вымском районе Коми иномарка врезалась в остановку, погиб водитель
В Усть-Вымском районе водитель KIA Rio снес остановку. Он скончался на месте от полученных в результате столкновения травм, сообщили «Комсомолке»в региональном ГИБДД.
Смертельное ДТП произошло сегодня, 30 мая, около часу ночи. Известно, что неустановленный водитель за рулем KIA Rio, ехал со стороны села Айкино в направлении города Микунь. На 1 км участка автодороги «Подъезд к Микунь» он не справился с управлением и врезался в автобусную остановку:
- Водитель погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Выписано направление на медосвидетельствование. Был ли пристегнут ремнем безопасности, пока не установлено, - сообщили в ГИБДД по Коми.
Подробности аварии выясняются. По информации ГИБДД по Усть-Вымскому району, погибшему водителю было 34 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU