2019-05-30T12:32:23+03:00
Общество

В Усть-Вымском районе Коми иномарка врезалась в остановку, погиб водитель

Был ли он пристегнут ремнем безопасности, пока не установлено
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: Госавтоинспекция Усть-Вымского-РайонаФото: Госавтоинспекция Усть-Вымского-Района
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В Усть-Вымском районе водитель KIA Rio снес остановку. Он скончался на месте от полученных в результате столкновения травм, сообщили «Комсомолке»в региональном ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 30 мая, около часу ночи. Известно, что неустановленный водитель за рулем KIA Rio, ехал со стороны села Айкино в направлении города Микунь. На 1 км участка автодороги «Подъезд к Микунь» он не справился с управлением и врезался в автобусную остановку:

- Водитель погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Выписано направление на медосвидетельствование. Был ли пристегнут ремнем безопасности, пока не установлено, - сообщили в ГИБДД по Коми.

Подробности аварии выясняются. По информации ГИБДД по Усть-Вымскому району, погибшему водителю было 34 года.

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Его мама также до сих пор находится в больнице (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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