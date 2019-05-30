В Усть-Вымском районе Коми иномарка врезалась востановку, водитель погиб

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-30T12:21:21+03:00

Был ли он пристегнут ремнем безопасности, пока не установлено

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В Усть-Вымском районе водитель KIA Rio снес остановку. Он скончался на месте от полученных в результате столкновения травм, сообщили в региональном ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 30 мая, около часу ночи. Установлено, что неустановленный водитель за рулем KIA Rio, ехал со стороны села Айкино в направлении города. На первом километре подъезда к Микуню он не справился с управлением и врезался в автобусную остановку:

- Водитель погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Выписано направление на медосвидетельствование. Был ли пристегнут ремнем безопасности, пока не установлено, - сообщили в ГИБДД по Коми.

Подробности аварии выясняются. По некоторым данным, погибшему водителю было 34 года.ю

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Его мама также до сих пор находится в больнице (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU