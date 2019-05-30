В Ухте мужчина спускался с четвертого этажа по простыням и сорвался
Сегодня, 30 мая, 42-летний москвич выпал из окна четвертого этажа 14-этажного здания по Набережной Газовиков в Ухте, сообщает информационная программа «День».
- С тяжелыми травмами мужчину доставили в городскую больницу. Причины происшествия выясняются, - поясняет источник.
Со слов спасателей Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ», мужчина около 6:30 утра пытался спуститься по простыням, но сорвался, сообщает Комиинформ.
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ИСТОЧНИК KP.RU