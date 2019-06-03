В Коми прогнозируют появление нового вида малярийных комаров

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-03T09:39:22+03:00

Боль от их укусов в несколько раз чувствительнее

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В Сыктывкар может добраться новый вид малярийных комаров, сообщает «Первоисточник» со ссылкой на исследования научного сотрудника сыктывкарской Лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных Елены Панюковой

Елена Панюкова в первый раз столкнулась с новым видом малярийных комаров рода Anopheles прошлой осенью на северо-западе Кировской области. Она отметила, что насекомые почти неразличимы от привычных особей, однако имеют ряд особенностей. Например, задние лапки комара длиннее передних, поэтому его тело слегка наклонено вперед, а на крылышках можно заметить пятнышки. Самое неприятное, что запоминается после знакомства с новым видом - боль при укусе, которая в несколько раз чувствительнее укуса обычного комара.

- По ощущениям, как будто кусает комар с тремя хоботками, чувствительно, – добавила Елена, которая дала себя укусить насекомому, чтобы получить яйца от голодных самок малярийных комаров.

Этот вид комаров получил широкое распространение, поэтому добраться этому виду насекомых до Республики Коми труда не составит. Однако боятся малярийного комара не стоит. Этот вид не опасен для человека, так как малярия на территории России была побеждена в середине прошлого века и местные случаи заболеваний не регистрируются с 1953 года. Опасность представляют лишь комары, обитающие за рубежом.

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ИСТОЧНИК KP.RU