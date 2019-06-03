На фестиваль "Живой воздух" приедет рок-группа "Город 312"

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-03T10:44:36+03:00

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23 июня в селе Ыб пройдет III Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Хедлайнером праздника станет российская группа «Город 312». Об этом сообщается в группе Финно-угорского этнопарка. Организаторы отмечаю, что музыкальная группа победила в опросе «Кого вы бы хотели услышать на мероприятии?» Артисты начнут свое выступление в 20:00

Справка «КП-Коми»

Группа была образована 14 октября 2001 года и названа в честь столицы Киргизии города Бишкека, телефонный код которого — 312. Известность в России пришла к коллективу в январе 2006 года после выхода клипа на песню «Останусь», ставшую саундтреком к фильму «Дневной Дозор». Затем с ажиотажем была принята композиция «Вне зоны доступа», ставшая саундтреком к фильму «Питер FM». В 2006 вышла и первая номерная пластинка «Вне зоны доступа», в которую вошли новые песни и 8 ранее уже звучавших на неномерном альбоме старых композиций в новом звучании. Широкую популярность приобрела и песня «Фонари» из этого альбома.

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ИСТОЧНИК KP.RU