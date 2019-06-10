В Сыктывкаре сфотографировали воронку в небе, похожую на смерч

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-10T12:24:14+03:00

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Вчерашний ливень дал жару жителям столицы: дождь щедро поливал город с утра до вечера. Осадками небесная канцелярия не ограничилась: люди видели и град, и даже «зарождение смерча». Снимки атмосферного вихря, протягивающегося к земле, опубликовали в соцсети.

Сыктывкарец запечатлел вихревые образования в минувшее воскресенье, 9 июня. Горожане, не долго думая, предположили, что это смерч.

Однако начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Коми ЦГМС Ольга Козак не стала спешить в выводами:

- Грозовая воронка спустилась до земли? Нанесла разрушения? Такими сведениями мы не располагаем, поэтому говорить о смерче преждевременно. Но, конечно, грозовая деятельность вчера была активна: был и град, и усиление ветра, - отметила Ольга Федоровна.

Напомним, что вчера в Сыктывкаре бушевала непогода: ливень, гроза и град. Всему виной - атлантический циклон, который принес тёплый и влажный воздух из южных регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU