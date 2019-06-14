2019-06-14T09:44:41+03:00
Происшествия

В Воркуте управляющая организация хранила в подвале дома отходы первого класса опасности

Прокуратура города нашла 144 отработанные ртутьсодержащие лампы
Ольга СОЛОВЕЙ
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В адрес управляющей организации ООО «Флагман» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, приняты меры по устранению нарушений.В адрес управляющей организации ООО «Флагман» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, приняты меры по устранению нарушений.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Воркуты провела проверку соблюдения федерального законодательства о безопасном обращении с отходами I и II классов опасности.

Прокуратура Воркуты совместно со специалистом-экспертом Воркутинского городского отдела по охране окружающей среды проверили, как ООО «Флагман» соблюдает требования законодательства об охране окружающей среды в части безопасного обращения со ртутьсодержащими лампами. Выяснилось, что в подвальном помещении управляющей организации навалом хранились 144 отработанные ртутьсодержащие лампы. Ненадлежащее хранение отходов I класса опасности привело к нарушению целостности 9 отработанных ртутьсодержащих ламп и попаданию паров ртути в воздух.

Прокуратурой города направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. Следственным отделом Воркуты по итогам рассмотрения представленных прокуратурой материалов возбуждено уголовное дело.

В адрес управляющей организации ООО «Флагман» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, приняты меры по устранению нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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