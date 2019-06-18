2019-06-18T15:34:11+03:00
Спорт

"Для женщины ведь лучший «допинг» - любимые цветы иль море, солнце, шоппинг": спортсмены Коми записали видео против применения запрещенных препаратов

В ролике снялись лыжник и биатлонисты республики
Ольга СОЛОВЕЙ
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Спортсмены регионального Центра спортивной подготовки сборных команд, лыжники и биатлонисты сборных команд Республики Коми совместно с пресс-службой учреждения записали видеоролик с поддержкой антидопинговой деятельности в регионах. Находясь на тренировочных сборах в разных частях России, лыжники, в том числе входящие в состав сборной России, биатлонисты и тренеры прочитали на камеру своего смартфона стихотворение «Коми против допинга!».

Напомним, в начале мая Республика Коми заняла лидирующую позицию вместе с Белгородской областью в обновленном рейтинге Российского антидопингового агентства («РУСАДА») по антидопинговой работе в регионе. Эта новость также нашла отклик в стихотворении. Спортсмены в шутливой форме не только предложили «альтернативу» допингу, но и серьезно обратились ко всем единомышленникам против использования запрещенных веществ в спорте. Автором стихотворения и видеоролика выступила специалист по связям с общественностью ГАУ РК «ЦСПСК» Дарья Башлыкова.

Спортсмены Республики #Коми записали видео против применения допинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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