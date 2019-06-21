2019-06-21T09:41:05+03:00
Общество

На выходных в Коми придет циклон из Скандинавии

На юг республики он принесет дожди, грозы и ливни
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По вине циклонов погода в республике остается неустойчивой. После небольшого перерыва в пятницу, в выходные дни наш регион вновь попадет под влияние очередного циклона со стороны Скандинавии. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы, которые местами будут сопровождаться ливнями и резким усилением ветра.

На юге порывы ветра могут достигать более 20 м/с. Все дело в температурных контрастах. Сюда с юго-западным ветром будет поступать очень теплый воздух, днем температура повысится до 25...28С. Но уже в воскресенье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который будет затягивать более прохладный воздух, температура понизится на 3-5 градусов. На большей части территории в оба дня температура прогнозируется относительно ровной, в пределах 15...20С, при значительной облачности в дожде — от 8 до 13С.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Ижемского района вытянули корову из навоза
Фантастические твари из канализации: житель Печоры сообщил о мокрицах в водопроводной воде
В Сыктывкаре обсуждали, где установить памятник нерожденным детям
В Ухте перекладина упала на голову шестилетней девочки
В парламенте Коми Александр Макаренко добровольно покинул пост первого вице-спикера
На юге Коми ожидаются грозы, ливни и град
В Коми за сутки произошло четыре пожара
В Коми "Шкода" насмерть сбила лося
Парламенту Коми предстоит согласовать кандидатуру Михаила Порядина на должность первого заместителя главы республики
В Сыктывкаре начали облагораживать парк в микрорайоне Строитель
МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE
В Прилузском и Койгородском районе объявили штормовое предупреждение
В поселке Ярега строится физкультурно-оздоровительный комплекс
В Коми аферисты, пообещав кэшбек, украли с банковских карт доверчивых граждан 47,5 тысяч рублей
"Для женщины ведь лучший «допинг» - любимые цветы иль море, солнце, шоппинг": спортсмены Коми записали видео против применения запрещенных препаратов
В Сыктывкаре появился новый вид мошенничества
Летом в Сыктывкаре будет открыт только один официальный пляж
Жители Коми недоплатили коммунальщикам больше 9 миллиардов рублей
Сыктывкарцы смогут выбрать эскиз нового памятника воинам в Кировском парке
Республика Коми заняла 13 место в рейтинге по благосостоянию семей
В Сосногорске лишенный прав пьяный тракторист лихачил на улицах города