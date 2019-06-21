На выходных в Коми придет циклон из Скандинавии

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-21T09:41:05+03:00

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По вине циклонов погода в республике остается неустойчивой. После небольшого перерыва в пятницу, в выходные дни наш регион вновь попадет под влияние очередного циклона со стороны Скандинавии. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы, которые местами будут сопровождаться ливнями и резким усилением ветра.

На юге порывы ветра могут достигать более 20 м/с. Все дело в температурных контрастах. Сюда с юго-западным ветром будет поступать очень теплый воздух, днем температура повысится до 25...28С. Но уже в воскресенье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который будет затягивать более прохладный воздух, температура понизится на 3-5 градусов. На большей части территории в оба дня температура прогнозируется относительно ровной, в пределах 15...20С, при значительной облачности в дожде — от 8 до 13С.

ИСТОЧНИК KP.RU