В Воркуте ревнивец сжег автомобиль друга, который оказывал знаки внимания его жене

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-25T09:25:58+03:00

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В феврале 2019 года воркутинец узнал от своей супруги, что его приятель оказывает ей знаки внимания и предлагает интимную близость. Возмущенный мужчина несколько дней из-за ревности распивал алкоголь. Не успокоившись, он решил отомстить обидчику и ночью поджег его автомобиль марки VOLVO XC70. Иномарка полностью выгорела, ущерб владельцу превысил 1,3 млн. рублей.

Вину в содеянном поджигатель признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает прокуратура РК.

ИСТОЧНИК KP.RU