В Ухте в попытке спасти дачу соседей от преступников погиб известный блогер

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-25T17:10:22+03:00

У него не выдержало сердце

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В Ухте скоропостижно скончался известный блогер и политический активист Александр Огарков. Он хотел остановить грабителей не даче соседей, но не смог: не выдержало сердце, сообщает местное отделение партии КПРФ.

В воскресенье Александр Огарков отдыхал на даче. Дом его соседей облюбовали грабители, которые пытались вынести ценные предметы. Блогер помчался на помощь, чтобы поймать преступников, но его сердце не выдержало. К приезду медиков мужчина скончался.

Известного в Ухте мужчину проводили в последний путь сегодня, 25 июня. Родные и близкие вспоминают о нем, как о «большом беспокойном сердце». Огарков участвовал во всех протестных мероприятиях, вел канал на YouTube, где рассуждал на общественно-политические темы.

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Был ли он пристегнут ремнем безопасности, пока не установлено (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU