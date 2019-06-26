Экс-ректор СГУ взыскала с государства почти 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-26T09:35:02+03:00

Это недополученные за период уголовного преследования зарплата, отпускные и расходы на адвоката

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Экс-ректор СГУ имени Питирима Сорокина Марина Истиховская взыскала с государства почти 2 млн рублей материального ущерба: это недополученная в период уголовного преследования зарплата, сообщает сыктывкарский городской суд.

20 июля 2017 года Истиховская была признана виновной по ч.1 и 3 (пункт «в») 286 статьи уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). 9 ноября 2017 года Верховный суд оправдал бывшего ректора по ч.3 (пункт «в» - совершение деяния с причинением тяжких последствий) статьи 286 УК. За Истиховской осталось право на реабилитацию, которым она не преминула воспользоваться.

25 июня 2019 года городской суд частично удовлетворил требования экс-ректора. С министерства финансов за счет казны РФ Истиховской возместят 1 827 126 рублей 22 копейки. В эту сумму входит зарплата и отпуск, которые Марина Геннадьевна не получила из-за уголовного преследования, расходы на адвоката и возмещение имущественного вреда. Правда, суд отказал в возмещении денег за отпуск и недополученную зарплату с момента увольнения до момента прекращения трудовых отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU