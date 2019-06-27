В Сыктывкаре появился арт-объект - признание в любви к городу

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-27T14:16:27+03:00

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Горожане с сегодняшнего дня могут полюбоваться новым арт-объектом «Я люблю Сыктывкар», который установили на площадке «под часами» у Центрального бассейна. Об этом сообщает столичная мэрия.

Конструкция представляет из себя круг, на котором изображены самые главные достопримечательности и знаковые места города. Кроме того, оснащенный подсветкой арт-объект вращается, чтобы горожане могли хорошо разглядеть каждую деталь композиции.

Отметим, что мэрия воплотила в жизнь работу студентки СГУ им. Питирима Сорокина Анастасии Габовой. Именно ее проект пришелся по вкусу и профессиональному жюри, и большинству жителей города, которые голосовали за эскиз в он-лайн конкурсе. Кстати, всего на конкурс арт-объектов в конце прошлого года заявились 40 участников.

- Я искренне рад, что жители Сыктывкара принимают активное участие в решении вопросов благоустройства и создания новых мест притяжения горожан, и надеюсь, что новый арт-объект с изображением достопримечательностей города полюбится сыктывкарцам и гостям столицы Республики Коми, - поделился мэр столицы Валерий Козлов.

Напомним, что подрядная организация принялась за воплощение проекта в апреле. Согласно сайту госзакупок на эти цели мэрия потратила 350 тыс. рублей.

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

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ИСТОЧНИК KP.RU