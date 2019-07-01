Лайфхак от "КП в Коми": как получить компенсацию за ипотеку?

1 Июль 16:32 2019-07-01T17:23:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Коми напомнили о праве на господдержку при выплате ипотеки или жилищных кредитов. Сегодня министерство строительства и дорожного хозяйства Коми распространило официальный пресс-релиз с подробным разъяснением порядка получения компенсации на погашение части жилищного кредита.

Компенсация предоставляется гражданам, состоящим на учете на улучшении жилищных условий и самостоятельно их улучшающих с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов). Право на выплату распространяется на людей, заключивших кредитный или ипотечный договор с банком. Третьим обязательным условием для получения финансовой помощи является наличие детей. Право на выплаты получают семьи (одинокие родители) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго и последующих детей.

В расчетную формулу окончательной суммы выплаты входят рыночная стоимость квадратного метра жилья (эта цифра определяется министерством строительства и дорожного хозяйства РК ), социальной нормы жилья и количества детей, рожденных после 1 января 2010 года, говорится в пресс-релизе. При этом при рождении второго ребенка размер компенсации вычисляется исходя из 50% от социальной нормы жилья (9 кв. м), третьего ребенка и последующих детей – 100% социальной нормы (18 кв.м).

Запрос о предоставлении социальной выплаты необходимо представить в «Службу единого заказчика» начиная с 5 июля 2019 года до 15 января 2020 года по адресу: Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, кабинет 110, телефон: 8 (8212) 25-53-95. Часы приема: вторник, четверг с 9 часов до 12 часов 30 минут, в среду с 14 часов 30 минут до 17 часов.

Подробная информация о государственной поддержке граждан при жилищном кредитовании размещена в разделе «Жилищное кредитование населения» на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми вошла в десятку лидеров рейтинга по доступности покупки жилья

26,7% семей в республике могут позволить себе купить жилье в ипотеку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU