Спасатели рассказали, как искали пропавших оленеводов под Усинском

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-03T13:01:15+03:00

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На днях СМИ взбудоражила новость о пропаже оленеводов под Усинском. Группа из четырех человек не выходила на связь почти месяц. Все они работали в бригаде СПК «Ижемский Оленевод и Ко». Вчера, 2 июня, их нашли.

В Комитете Республик Коми ГО и ЧС «КП-Коми» рассказали, как проходила поисковая операция.

Фото: Комитет Республик Коми ГО и ЧС

На днях от СПК «Ижемский Оленевод и Ко» в администрацию МО МР «Ижемский» поступило тревожное сообщение об отсутствии связи с оленеводами с 4 июня. По информации бригадира Кипиевского отделения СПК при кочёвке на летние пастбища оленеводы по неизвестным причинам отстали от основной бригады со своим стадом оленей и небольшим чумом. Через некоторое время, за ними вернулся бригадир, но не обнаружил их.

Администрация МО МР «Ижемский» обратилась с ходатайством к заместителю председателя Правительства Республики Коми - первому заместителю Председателя КЧС и ОПБ РК Константину Лазареву об организации поиска пропавших оленеводов. По его поручению для организации поиска была создана рабочая группа в составе представителя Управления ГО и ЧС Усинского района, ОМВД, спасателей аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» Комитета РК ГО и ЧС и проводников из СПК «Ижемский Оленевод и Ко».

На территории Усинского района, по маршруту движения стада, 2 июля был организован поиск бригады оленеводов. Для проведения поиска был привлечен вертолёт МИ-8 АО «Комиавиатранс», в 10:50 рабочая группа вылетела на поиски пропавших.

В 13:30 бригада оленеводов была обнаружена в 40 км от деревни Денисовка Усинского района в районе болота Минишей нюр. Все члены бригады живы и здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU