Минприроды России планирует передать часть территории нацпарка «Югыд ва» в Коми для добычи золота

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-03T15:35:54+03:00

Под угрозой земли под месторождением озеро Чудное, по данным «Гринпис России»

Изменить размер текста: A A

Минприроды России прорабатывает вопрос об исключении части территории «Югыд ва» для последующей добычи золота. Экологи бьют тревогу, сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации издания, двум подведомственным институтам поручено создать обоснование об изменении границ «Югыд ва». Ученые должны оценить ущерб от изъятия и разработать меры его компенсации. Под угрозой земли под месторождением озеро Чудное, по данным «Гринпис России».

Экологи Коми уверены, что изъятие земель приведет лишь к усилению протестных настроений в регионах. Ситуация накалена до предела в связи с недавними событиями на станции Шиес. Экоактивисты говорят о том, что земли изымают для золотодобычи, которая, как правило, предполагает взрывные работы и, как следствие, загрязнение рек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эколог из Коми объяснила, почему в России не удастся организовать работу с мусором, как в Европе

Зам. директора по научной работе национального парка «Югыд ва» Елена Шубницына выделила пять причин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU