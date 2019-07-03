2019-07-03T15:35:54+03:00
Общество

Минприроды России планирует передать часть территории нацпарка «Югыд ва» в Коми для добычи золота

Под угрозой земли под месторождением озеро Чудное, по данным «Гринпис России»
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Экологи бьют тревогуЭкологи бьют тревогуФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

Минприроды России прорабатывает вопрос об исключении части территории «Югыд ва» для последующей добычи золота. Экологи бьют тревогу, сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации издания, двум подведомственным институтам поручено создать обоснование об изменении границ «Югыд ва». Ученые должны оценить ущерб от изъятия и разработать меры его компенсации. Под угрозой земли под месторождением озеро Чудное, по данным «Гринпис России».

Экологи Коми уверены, что изъятие земель приведет лишь к усилению протестных настроений в регионах. Ситуация накалена до предела в связи с недавними событиями на станции Шиес. Экоактивисты говорят о том, что земли изымают для золотодобычи, которая, как правило, предполагает взрывные работы и, как следствие, загрязнение рек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эколог из Коми объяснила, почему в России не удастся организовать работу с мусором, как в Европе

Зам. директора по научной работе национального парка «Югыд ва» Елена Шубницына выделила пять причин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложит полномочия уже в эту пятницу
Спасатели рассказали, как искали пропавших оленеводов под Усинском
Под Сыктывкаром обитает лучший конь для иппотерапии в стране
Что мне снег, что мне зной: в июле погода в Коми будет часто меняться
Пропавшую 70-летнюю сыктывкарку видели в Эжвинском районе
В Сыктывкаре 19-летний водитель ВАЗа сбил шестилетнюю девочку
Воркутинка, потеряв деньги и золотой браслет, подумала, что ее ограбили
В Сыктывкаре заработал новый фонтан
Лайфхак от "КП в Коми": как получить компенсацию за ипотеку?
В Коми с начала сезона клещи покусали 2069 человек
Прокуратура Коми направила в суд уголовное дело банды экстрасенсов
Горожане выбрали три монумента, которые могут появиться на сыктывкарской набережной
Дожди и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на первую половину июля в Коми