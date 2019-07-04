2019-07-04T09:35:34+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре арестовали директора турфирмы, которая обманывала своих клиентов

Женщина присвоила себе 166 тысяч рублей
Ольга СОЛОВЕЙ
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Женщину взяли под стражу на два месяцаЖенщину взяли под стражу на два месяцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Коми арестовали директора турагентства ООО «Аквамарин», которую обвиняют в хищении денег у клиентов. Женщина находилась в федеральном розыске. По данным Сыктывкарского городского суда, ее заключили под стражу на два месяца.

Напомним, 33-летняя жительница Сыктывкара подозревается в серии обманов с туристическими путёеками. Женщина брала с клиентов деньги, однако заявки на бронирование туроператорам не отправляла, присвоив деньги себе. Подозреваемая похитила 166 тысяч рублей. В числе пострадавших – 24 жителя столицы республики.Интересно, что в 2017 году подозреваемая была условно осуждена за аналогичное преступление.

Кроме того, в МВД республики сообщает, что в полицию обратились еще шестеро сыктывкарцев, которые заявили, что одалживали подозреваемой крупные суммы денег «на развитие бизнеса». Так, одна из потерпевших оформила на свое имя кредиты в банке на сумму более миллиона рублей и отдала их подозреваемой, которая пообещала исправно осуществлять платежи по кредитам, но не сделала этого. Остальные потерпевшие так же поверили злоумышленнице и взяли для нее кредиты. Суммы займов составили от 40 тысяч до полутора миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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