2019-07-05T08:00:05+03:00
Спорт

Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы

Серебро ему принесла дистанция 100 метров на спине
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: пресс-служба Минспорта РК.Фото: пресс-служба Минспорта РК.
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В Казани на базе Дворца водных видов спорта проходит первенство Европы по плаванию. В соревнованиях участвуют более 600 человек из пятидесяти стран. Программа состязаний включает 34 индивидуальные дистанции, такие как баттерфляй, вольный стиль, комплексное плавание и восемь эстафет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

Нашу страну представляют 39 пловцов из 16 регионов. Честь Республики Коми отстаивает ведущий пловец региона Николай Зуев. Второй день первенства принес сыктывкарцу серебряную медаль – Николай занял второе место на дистанции 100 метров на спине с результатом 54.40. Первое место за итальянцем Томасом Чекконом (54.13). Доли секунды уступил нашему спортсмену бронзовый призер из Чехии Ян Чешка (54.47).

- Поздравляю Николая и его тренеров. Уже второй год подряд он успешно выступает на первенстве Европы по плаванию и доказывает, что наши пловцы ничем не уступают профессиональным спортсменам из других стран. Представители Коми уже стабильно возвращаются с всероссийских и международных соревнований с медалями. Напомню, что плавание – это базовый вид спорта для нашего региона. Поэтому я уверен, что Николая в ближайшее время ждут новые достижения и яркие победы, - отметил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Напомним, что на первенстве Европы формируются национальные сборные, которые будут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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