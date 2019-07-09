2019-07-09T11:13:51+03:00
Общество

В Печоре из окна выпала трехлетняя девочка

Она оперлась на москитную сетку
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Печоре из окна жилого дома выпала трехлетняя девочка. Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала тяжести малышки, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что ребенок вместе с папой сидел на кухне. В какой-то момент отец вышел из помещения. В это время малышка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки. Вместе с сеткой она выпала с высоты второго этажа на улицу. Девочку госпитализировали.

В настоящее время по этому факту проводится проверка. Семья благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит.

- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее, - предупреждает МВД по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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