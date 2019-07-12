Воркутинец, избивший четырехлетнюю дочь до комы, выплатит 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-12T09:55:50+03:00

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Избивший свою четырехлетнею дочь до комы отец должен возместить ей ущерб в размере миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2018 года в Воркуте супруги выпивали, а затем стали ссориться. Муж поднял руку на жену, за которую вступилась четырехлетняя дочь. Мужчина сосредоточил гнев на ребенке, избив девочку до состояния комы. После избиения у малышки нарушились двигательные и речевые функции.

В марте этого года жестокого отца осудили за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». После приговора прокурор Воркуты вернулся к изучению материалов дела и обратился в суд с иском о компенсации причиненного малышке вреда. В итоге, суд взыскал с воркутинца компенсацию в размере 1 млн рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU