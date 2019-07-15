СМИ сообщает о смертельном ДТП с автобусами Сыктывкаре, которого не было
РЕН ТВ сообщило о смертельном ДТП с участием автобусов в Сыктывкаре. Но, как оказалось, информация не соответствует действительности, о чем ГИБДД по Коми рассказали в РИА новости.
Агрегатор новостей Яндекса сформировал сюжет «В Коми произошло смертельное ДТП с участием автобусов».
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Новость уже не активна
Основная новость, которая информирует о страшном событии, принадлежит РЕН ТВ. Правда, сейчас ссылка на эту новость не действительна.
Чуть позже журналисты РИА новости позвонили в ГИБДД по Коми, где им пояснили: «Этого ДТП не было». Агентство пишет, что ранее СМИ сообщили: в столкновении двух автобусов ночью в Сыктывкаре двое человек погибли и восемь пострадали. Неизвестно, откуда появилась такая информация. Не было предоставлено ни одного факта, подкрепляющего ее.
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ИСТОЧНИК KP.RU