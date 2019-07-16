В Коми предстанет перед судом мужчина, сознавшийся в убийстве тети-инвалида

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-16T13:02:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Сосногорска предстанет перед судом за умышленное убийство инвалида.

34-летний мужчина на протяжении нескольких лет ухаживал за своей тетей, которая страдала эпилепсией. Прошедшей зимой, 9 января, молодой человек, вернувшись домой, обнаружил родственницу без сознания в ванной. Устав от постоянного ухода за больной женщиной, он решил ее убить.

Воспользовавшись тем, что тетя находится в бессознательном состоянии, он обернул полотенце вокруг ее шеи и задушил. После расправы племянник вывез труп на санках на близлежащее кладбище, где закопал в снегу. Спустя несколько дней он осознал, что натворил, и решил покончить жизнь самоубийством. После нескольких безуспешных попыток суицида молодой человек отправился в полицию и заявил о содеянном.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Коми, сообщает республиканская прокуратура. Мужчина обвиняется бийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгения Бажукова, который зверски убил семью в Троицко-Печорском районе Коми, не навещают в СИЗО даже родственники

Сейчас 17-летний подросток готовится к психиатрической экспертизе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU