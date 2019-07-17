В Усть-Куломском районе в ДТП погиб младенец

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-17T09:24:59+03:00

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В Усть-Куломском районе Коми в ДТП погибла годовалая девочка, сообщает ГИБДД по Республике Коми.

16 июля около 11:30 женщина 1984 года рождения за рулем Lada Granta на 43 километре Сыктывкар — Троицко-Печорск автодороги не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась.

В ДТП погибла девочка 2018 года рождения, которая находилась в автокресле. Водитель получила открытый перелом голеностопа и лучезапястной кости, в момент аварии она была пристегнута. Также пострадали два пассажира-ребенка — мальчик 2012 года рождения получил рваную рану уха и переохлаждение, девочка 2009 года рождения - переохлаждение

В ГИБДД по Коми пояснили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».

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Основная новость, которая информирует о страшном событии, принадлежит РЕН ТВ (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU