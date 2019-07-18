2019-07-18T10:16:14+03:00
Общество

В Вуктыльском районе на пожаре погибла молодая женщина и пятилетний ребенок

По предварительным данным, причина пожара – неосторожность при курении
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Дутово на пожаре погибли женщина и пятилетний ребенок, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

17 июля в 19:46 в пожарно-спасательную службу Вуктыльского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом доме по улице Советской поселка Дутово. Огнеборцы приехали на место вызова через две минуты.

Прибывшие на место возгорания огнеборцы открытого горения не обнаружили. Они констатировали, что происходило задымление в квартире и на кровле. В ходе разведки пожарные обнаружили тела 29-летней женщины и 5-летнего ребенка.

В результате пожара повреждены стены, потолок, мебель на общей площади 45м². По предварительным данным, причина пожара – неосторожность при курении. Виновное лицо устанавливается. В тушении было задействовано три единицы пожарно-спасательной техники и 9 огнеборцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три человека погибли на пожаре в Корткеросском районе Коми

Причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Керчомъя планируется организовать подвоз хлеба
В Сыктывкаре отремонтируют памятник героям Гражданской войны
В Сыктывкаре пес едва не задушил поводком шестилетнего ребенка
В Усть-Куломском районе в ДТП погиб младенец
В Воркуте депутат совета подозревается в интимной связи с несовершеннолетней сиротой
В Сыктывкаре одну из улиц города сделают длиннее
МЧС по Коми: в Усть-Куломском районе нет подтопленных жилых домов
В Коми предстанет перед судом мужчина, сознавшийся в убийстве тети-инвалида
В Сыктывкаре на Покровском бульваре появится кремль с горками и лесенками
В Печоре умерла 3-летняя девочка, выпавшая из окна второго этажа
В Коми покупатель трактора на "Авито.ру" так и не дождался заказа
«Лиза Алерт» в Коми ищет добровольцев
Три человека погибли на пожаре в Корткеросском районе Коми
СМИ сообщает о смертельном ДТП с автобусами Сыктывкаре, которого не было
В Сыктывкаре по требованию прокуратуры горожанам вернули деньги за вывоз мусора
В Воркуте 39-летняя горожанка варила наркотики на кухне
В Ухте ищут водителя, сбившего 20-летнего пешехода