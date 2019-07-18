В Вуктыльском районе на пожаре погибла молодая женщина и пятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-18T10:16:14+03:00

По предварительным данным, причина пожара – неосторожность при курении

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В селе Дутово на пожаре погибли женщина и пятилетний ребенок, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

17 июля в 19:46 в пожарно-спасательную службу Вуктыльского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом доме по улице Советской поселка Дутово. Огнеборцы приехали на место вызова через две минуты.

Прибывшие на место возгорания огнеборцы открытого горения не обнаружили. Они констатировали, что происходило задымление в квартире и на кровле. В ходе разведки пожарные обнаружили тела 29-летней женщины и 5-летнего ребенка.

В результате пожара повреждены стены, потолок, мебель на общей площади 45м². По предварительным данным, причина пожара – неосторожность при курении. Виновное лицо устанавливается. В тушении было задействовано три единицы пожарно-спасательной техники и 9 огнеборцев.

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Причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU