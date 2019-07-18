2019-07-18T17:24:25+03:00
Общество

В Сыктывкар приезжает японский художник, который пишет комиксы на русском языке

Он встретится с сыктывкарцами 25 июля
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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На следующей неделе в Юношеской библиотеке Сыктывкара выступит японский художник манги Ютоко Исиям. Гость из Токио расскажет о своих комиксах об удивительных существах на рупонском языке.

- Что это за язык такой? Узнаете на встрече! А ещё можно будет попробовать нарисовать персонажей вместе с автором — не забудьте захватить блокнот и ручку! - рассказали организаторы встречи.

Кстати, встреча организуется совместно с разговорным клубом японского языка. Она пройдет зале «Пятый угол» Юношеской библиотеки Коми 25 июля в 17:00.

СПРАВКА

Исияма Ютоку - современный японский художник манги из Токио. Родился 21 августа 1983 году в столице Японии. Получил образования в одном из престижных университетов Японии - Tokyo Metropolitan University, по специальности «Экономика», и обучился навыкам киноискусства в студии Linkup. В 2004 – 2006 гг. участвовал в съемке современного кино и короткометражного аниме, которое было выбрано компанией Linkup как «самая лучшее произведение» на кинематографическом симпозиуме с участием слушателей. В 2011 году была опубликована манга в арт-журнале «Mograg-garage» и в том же году прошла ее презентация на арт-мероприятии «Tokyo art book fair 2011».

С 2016 году автор работает над мангой «Суппон и Нэкомышка» на русском языке, так как имеет большой интерес к русской культуре. Это рассказ о том, как подобно людям, эволюционируют животные. В главных ролях Дальневосточная (японская) черепаха и ребенок кошки и мышки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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