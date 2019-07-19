В Печоре мужчина угнал автобус, но далеко не уехал

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-19T11:58:38+03:00

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В Печоре мужчина пытался угнать автобус, но преступный маневр не удался. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина 1977 года рождения проник на автопредприятие, сел в ПАЗ-4234-0, завел его и поехал. Но злоумышленник не справился с управлением и наехал на понтонный мост. В это время бдительный сторож, увидев, что автобус угнали, нажал тревожную кнопку для вызова сотрудников Росгвардии.

Наряд сотрудников вневедомственной охраны выехал на место и задержал нарушителя. Зачем мужчине понадобилось угонять автобус, предстоит выяснить полицейским. По результатам проверки буде принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU