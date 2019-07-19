Экс-руководителя «Ухтажилфонда» оставили под стражей до конца сентября

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-19T14:08:44+03:00

Его подозревают в коммерческом подкупе и крупном мошенничестве

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В конце мая арестовали бывшего руководителя «Ухтажилфонда» - Анджея Скаковского, его подозревают в коммерческом подкупе и крупном мошенничестве. Компания просила суд освободить обвиняемого под залог 1 млн рублей. Но суд продлил арест до 21 сентября, сообщает БНК.

«Ухтажилфонд» направил в суд ходатайство о готовности отдать млн рублей в залог, чтобы освободить своего экс-управляющего. Компания даже готова обеспечить ему рабочее место. Но суд решил, что Скаковский останется под надзором правоохранительных органов, арест продлили до 21 сентября.

Кстати, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Коми, сотрудники которого проводили оперативное сопровождение. В «Ухтажилфонде» рассказали, что дело Скаковского не связано с деятельностью компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU