В Сыктывкаре в многоквартирном доме произошел хлопок газа
Сегодня утром, 1 августа, в 7:52 в Сыктывкаре произошел хлопок газа в жилом доме. Как сообщили "КП-Коми" в пресс-службе ГУ МЧС России по Коми, инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме по адресу Октябрьский проспект 49 в квартире на третьем этаже. При включении газовой плиты произошел хлопок газа без последующего возгорания. В результате хлопка дом не был поврежден. Погибших нет. 83-летняя женщина, проживающая в квартире, получила незначительные ожоги рук и лица, доставлена в Эжвинскую городскую больницу.
Всего к ликвидации последствий привлечены сил и средства РСЧС в количестве 29 человек, 9 единиц техники, в т.ч. от МЧС России 20 человек и 5 единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU