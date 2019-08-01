В Сыктывкаре в многоквартирном доме произошел хлопок газа

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-01T10:08:33+03:00

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Сегодня утром, 1 августа, в 7:52 в Сыктывкаре произошел хлопок газа в жилом доме. Как сообщили "КП-Коми" в пресс-службе ГУ МЧС России по Коми, инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме по адресу Октябрьский проспект 49 в квартире на третьем этаже. При включении газовой плиты произошел хлопок газа без последующего возгорания. В результате хлопка дом не был поврежден. Погибших нет. 83-летняя женщина, проживающая в квартире, получила незначительные ожоги рук и лица, доставлена в Эжвинскую городскую больницу.

Всего к ликвидации последствий привлечены сил и средства РСЧС в количестве 29 человек, 9 единиц техники, в т.ч. от МЧС России 20 человек и 5 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU