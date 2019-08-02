Первые выходные августа в Коми будут дождливыми

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-02T10:14:24+03:00

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Синоптики Коми сообщают, что в первые выходные августа характер погоды в республике не поменяется. Очередной циклон, траектория которого, как и его предшественников, проходит с Черного моря через Поволжье на Южный Урал, а затем на наш регион, принесет новую порцию дождей и удержит холодную погоду.

По расчетам дожди начнутся уже в пятницу. В выходные они усилятся, пройдут в основном умеренные, местами и сильные, в Предуралье не исключены грозы и порывистый ветер. Температурный фон будет отставать от нормы от 6С на юго-западе до 2С — на северо-востоке. Лишь на крайнем севере и в Заполярье прогнозируется теплее обычного в среднем на 2С. На большей части территории днем ожидается всего 8...13С, на крайнем севере и в Заполярье — 17...22С.

ИСТОЧНИК KP.RU