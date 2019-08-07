2019-08-07T17:13:06+03:00
Общество

В национальном парке «Югыд Ва» умер турист

Пока подробностей трагедии известно не так много
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива КП в КомиФото из архива КП в КомиФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

В национальном парке «Югыд Ва» погиб мужчина, пишет Комиинформ. Пока подробностей трагедии известно не так много.

Заболевший мужчина дошел до стойбища оленеводов в районе базы «Желанная». Те сообщили о тяжелом состоянии мужчины спасателям Инты и Печоры, которые незамедлительно выехали не место.

К сожалению, спасатели не успели спасти туриста. Когда они прибыли в район дислокации оленеводов, то мужчина был уже мертв. Пока подробности трагедии и причины смерти неизвестны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минприроды России планирует передать часть территории нацпарка «Югыд ва» в Коми для добычи золота

Под угрозой земли под месторождением озеро Чудное, по данным «Гринпис России» (подробности).

Эколог из Коми объяснила, почему в России не удастся организовать работу с мусором, как в Европе

Зам. директора по научной работе национального парка «Югыд ва» Елена Шубницына выделила пять причин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24