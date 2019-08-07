В национальном парке «Югыд Ва» умер турист

7 Авг. 17:11 2019-08-07T17:13:06+03:00

Фото из архива КП в Коми Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пока подробностей трагедии известно не так много

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В национальном парке «Югыд Ва» погиб мужчина, пишет Комиинформ. Пока подробностей трагедии известно не так много.

Заболевший мужчина дошел до стойбища оленеводов в районе базы «Желанная». Те сообщили о тяжелом состоянии мужчины спасателям Инты и Печоры, которые незамедлительно выехали не место.

К сожалению, спасатели не успели спасти туриста. Когда они прибыли в район дислокации оленеводов, то мужчина был уже мертв. Пока подробности трагедии и причины смерти неизвестны.

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ИСТОЧНИК KP.RU