В национальном парке «Югыд Ва» умер турист
В национальном парке «Югыд Ва» погиб мужчина, пишет Комиинформ. Пока подробностей трагедии известно не так много.
Заболевший мужчина дошел до стойбища оленеводов в районе базы «Желанная». Те сообщили о тяжелом состоянии мужчины спасателям Инты и Печоры, которые незамедлительно выехали не место.
К сожалению, спасатели не успели спасти туриста. Когда они прибыли в район дислокации оленеводов, то мужчина был уже мертв. Пока подробности трагедии и причины смерти неизвестны.
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ИСТОЧНИК KP.RU