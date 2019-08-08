2019-08-08T11:27:41+03:00
Общество

Появились подробности гибели туриста в национальном парке «Югыд Ва»

Мужчина совершал одиночный поход
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Турист был родом из ВоронежаТурист был родом из ВоронежаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Турист скончался в чуме оленеводов в районе озёр Малые Балбанты и Большие Балбанты. Сейчас спасатели транспортируют тело до Инты, сообщает МЧС по Коми.

57-летний мужчина приехал в «Югыд Ва» из Воронежа. Он зарегистрировался в национальном парке «Югыд Ва» с 31 июля по 20 августа. Поход ему завершить не удалось, турист умер в чуме оленеводов. Что произошло с мужчиной, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас тело погибшего транспортируют в Инту.

Наполним, что мужчина дошел до стойбища оленеводов в районе базы «Желанная». Те сообщили о тяжелом состоянии мужчины спасателям Инты и Печоры, которые незамедлительно выехали не место. Когда они прибыли в район дислокации оленеводов, то мужчина был уже мертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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