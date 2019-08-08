Появились подробности гибели туриста в национальном парке «Югыд Ва»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-08T11:27:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Турист скончался в чуме оленеводов в районе озёр Малые Балбанты и Большие Балбанты. Сейчас спасатели транспортируют тело до Инты, сообщает МЧС по Коми.

57-летний мужчина приехал в «Югыд Ва» из Воронежа. Он зарегистрировался в национальном парке «Югыд Ва» с 31 июля по 20 августа. Поход ему завершить не удалось, турист умер в чуме оленеводов. Что произошло с мужчиной, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас тело погибшего транспортируют в Инту.

Наполним, что мужчина дошел до стойбища оленеводов в районе базы «Желанная». Те сообщили о тяжелом состоянии мужчины спасателям Инты и Печоры, которые незамедлительно выехали не место. Когда они прибыли в район дислокации оленеводов, то мужчина был уже мертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия трагедии на перевале Дятлова: спасаясь от опасности, туристы забрались на кедр

Новые подробности совместной экспедиции «Комсомольской правды» и телеканала «Россия-1» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU