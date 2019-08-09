Акция «Хоровод мира» впервые состоится в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-09T10:14:53+03:00

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15 августа столица Коми присоединится к одноимённому фестивальному движению, которое объединяет более 120 городов России и более 20 стран мира.

В четверг, в 10:30 на Театральной площади Сыктывкара дошкольники, школьники, представители национально-культурных автономий Коми и творческие коллективы соберутся в хоровод.

Впервые «Хоровод Мира» состоялся 15 августа 2017 года при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга. Тогда на Дворцовой площади в танце собралось порядка 3000 человек. В последующем акцию стали поддерживать и за пределами Северной столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU